India: molestate in bus, due sorelle prendono a cinghiate gli aggressori

09:50 - Hanno reagito alle aggressioni e alle molestie sessuali di alcuni uomini e sono state riprese mentre li picchiavano usando una cintura. Una scena inusuale, visto che è avvenuta in India, dove gli abusi sessuali vengono silenziosamente accettati da migliaia di donne ogni giorno.

Il video, diffuso via Internet, è diventato virale in India, dove le protagoniste della scena, due sorelle di 19 e 22 anni, sono diventate due star. Pooja Kumar, 19 anni, e Aarti, 22, erano su un autobus quando sono state avvicinate da tre giovani a Rohtak, Haryana. Le studentesse, che stavano ritornando a casa dal College, si sono ribellati agli uomini e li hanno picchiati usando le loro cinture mentre i passeggeri assistevano senza intervenire.



"Siamo intervenute quando quei ragazzi hanno cominciato a prendersela con una donna incinta in autobus - ha detto Pooja al DailyMail -. Bisognava dargli una lezione. Volevamo dimostrare che le ragazze sono capaci di difendersi. E l'abbiamo fatto. Li abbiamo picchiati e loro se ne sono andati. Se non avessimo reagito avrebbero continuato a molestarci. Non sono per niente pentita. Ho fatto la cosa giusta".



I tre uomini, provenienti dal villaggio di Asan, avevano cominciato a flirtare con le ragazze cercando di passare loro il numero di telefono, ma hanno cambiato atteggiamento quando le sorelle hanno risposto alle loro avance con un fermo rifiuto. Le hanno aggredite e minacciate. A questo punto Pooja ha cominciato a picchiarli dicendo: "Abbiamo sopportato tutto questo a lungo. Quanto dobbiamo andare avanti ancora?. E per una volta, in India, hanno vinto loro: le donne.