India, il ciclone Ockhi devasta il sud del Paese: almeno 24 morti

Il ciclone Ockhi sta devastando un'estesa area dell'India meridionale tra gli Stati del Tamil Nadu e del Kerala, dove ha ucciso finora 24 persone e causato gravi danni. Si teme per la sorte di un migliaio di pescatori usciti in mare tre giorni fa e di cui non si hanno notizie. Gravi problemi ai collegamenti, mentre mare e terraferma sono colpiti da piogge fortissime e da venti che arrivano fino a 130 chilometri orari.