India, autobus in dirupo: 14 morti

10:52 - Quattordici persone sono morte e altre 30 ferite in un pauroso incidente stradale in Andhra Pradesh, nell'India centrale, che ha coinvolto l'autobus su cui viaggiavano. Lo riporta il Times of India. Il veicolo e' precipitato in un dirupo sulla strada Penukonda-Madakasira, nel distretto di Anantapur, dopo essere uscito fuori dalla carreggiata e aver distrutto un muretto di protezione. Trasportava in maggior parte studenti.