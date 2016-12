India: 32enne sorpreso dalla moglie con un uomo, arrestato perché gay

17:09 - Un ingegnere informatico di 32 anni è stato arrestato dalla polizia di Bangalore, in India, per il reato di omosessualità. La moglie, una dentista 31enne, ha ripreso il marito con delle telecamere nascoste in casa mentre aveva un rapporto sessuale con un altro uomo e lo ha denunciato agli agenti. Potrebbe trattarsi del primo arresto per aver fatto del sesso consenziente in base alla legge indiana che criminalizza gli “atti sessuali contro natura”.

La vicenda – La donna avrebbe deciso di installare delle telecamere nascoste in casa perché “dopo un anno di matrimonio, non c’era ancora stato nessun rapporto sessuale fra me e mio marito”.



La giovane dentista ha dichiarato di aver “sofferto molto al pensiero che la mia vita fosse rovinata” e di aver chiamato la polizia affinché “intraprendesse azioni legali contro mio marito omossessuale”.



La donna avrebbe chiesto alla polizia di agire legalmente anche contro i suoi suoceri per averla “ingannata e avermelo fatto sposare”. Le generalità della coppia non sono state rilasciate.



La Sezione 377 – L’India ha una legge contro l’omosessualità, conosciuta come la Sezione 377, da quando era ancora una colonia britannica, ma i procedimenti portati avanti in base a questa disposizione, finora, sono stati molto rari.



L’alta corte di Delhi ha abrogato la Sezione 377 nel 2009, in quanto violava i diritti umani delle persone gay, lesbiche, trans e bisessuali.



La Corte Suprema Indiana l’ha ripristinata lo scorso dicembre, sostenendo che “non criminalizza una particolare categoria di persone, un’identità o un orientamento. Si limita a identificare certi comportamenti che, se commessi, costituirebbero un’offesa”.



La corte ad aprile ha accettato di ridiscutere la norma, ma l’udienza non è ancora stata fissata.



La difesa - L’avvocato dell’arrestato, Danish Sheikh, che ha già lavorato al riesame della 377, ha dichiarato che l’arresto contrasta con la logica usata dai giudici per confermare la Sezione 377.



“La Corte Suprema ritiene che i pericoli richiamati dalla Sezione 377 esistano solo in caso di ricatto o estorsione. In questo caso si è verificata una evidente intrusione della privacy”, ha detto Sheikh.



L'intervista della moglie - “Non volevo mandarlo in prigione”, ha detto la moglie in un’intervista ai media locali.



“Tante volte - ha proseguito la donna - ho chiesto gentilmente a mio marito se fosse gay. Se me lo avesse confidato, avremmo trovato un modo per risolvere la nostra situazione. Ma sia lui che io suoi genitori mi hanno sempre trattato con arroganza e mi hanno accusato di essere la responsabile del fallimento del mio matrimonio. Per questo motivo ho deciso di punirli”.