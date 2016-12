Annalisa Riba è una delle studentesse uscite vive dall'incidente dell'autobus in Catalogna, che ha provocato 13 vittime, 7 italiane. Parla a Tgcom24 la madre, ancora sotto shock: "Mia figlia è miracolata, spero solo possa camminare. La sua amica Serena non ce l'ha fatta". La ragazza è ricoverata in ospedale.