Catalogna, la strage delle studentesse: ecco i nomi delle sette vittime italiane

Elisa Scarascia Mugnozza Anche Elisa Scarascia Mugnozza, 22 anni, si trovata in quel pullman maledetto in Spagna. Era romana e studiava medicina all'Università La Sapienza. Era figlia di Giuseppe Scarascia Mugnozza, direttore del dipartimento di Scienze agrarie dell'Università della Tuscia, a Viterbo e nipote dell'ex rettore e fondatore dell'ateneo, Gian Tommaso Scarascia Mugnozza. "Era una ragazza piena di voglia di fare - dice chi la conosceva - voleva scoprire il mondo e questa era un modo per farlo".

Francesca Bonello Francesca Bonello, studentessa genovese di medicina, doveva compiere 24 anni. Era attiva nel mondo del volontariato. "Era una ragazza solare, sempre sorridente ed energica. Non ho un ricordo di lei in cui non sia contenta. Era felice ma un po' agitata all'idea di partire per l'Erasmus", ha detto l'amica Paola.

I 4 feriti italiani non in pericolo vita - Quattro ragazzi italiani feriti nell'incidente del bus Erasmus sono ancora ricoverati in Catalogna, uno dei quali "in condizioni più complesse" ma i medici escludono rischi per la loro vita: lo ha detto a Tortosa l'ambasciatore italiano in Spagna Stefano Sannino. Sono "in condizioni stabili" e "nessuno è in stato critico", ha precisato. I quattro giovani italiani, tre ragazze e un ragazzo, sono ricoverati negli ospedali di Tortosa, Reus, Tarragona e Barcellona.