Immigrazione, Ban Ki Moon all'Europa: "Siate all'altezza. No all'azione militare"

"L'Ue ha bisogno dei migranti. Siate all'altezza" - Il Segretario generale dell'Onu ha poi ricordato che il continente europeo, ha bisogno dei migranti, che sono una parte importante della forza lavoro e della società europea. In un dialogo con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, Ban Ki Moon ha espresso soddisfazione per i provvedimenti presi dall'Ue fino ad ora: "La proposta della Commissione sull'immigrazione è un passo nella direzione giusta": l'appello di Ban Ki Moon si è rivoto poi agli stati membri perché "mostrino compassione nell'accoglienza e siano all'altezza dello standard che l'Europa ha stabilito per sé e per il mondo".

Juncker: "Ascoltate l'appello dell'Onu" - Non ha perso occasione di parlare ai governi europei riluttanti il Presidente della Commissione Juncker, rilanciando l'appello di Ban Ki Moon con un invito a non lasciare inascoltate le sue parole: "Abbiamo bisogno degli stati membri perché la proposta sull'immigrazione abbia seguito. Sembra che alcuni siano riluttanti. Attiro la loro attenzione su quanto detto da Ban Ki Moon: in gioco non ci sono le parole, ma le azioni".

I migranti come risorsa - A guidare ogni azione nei confronti del fenomeno migratorio, secondo Ban Ki Moon deve esserci la "solidarietà nei confronti di chi è costretto a migrare". Davanti alla plenaria dell'Europarlamento, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha descritto i migranti come una risorsa. Applauso a scena aperta quando il discorso ha ricordato la capacità europea di risorgere dalle ceneri di due terribili guerre mondiali: " La vostra storia lo dimostra: è che e' sempre possibile risorgere da devastazioni e tragedie. Siete la locomotiva per un mondo piu' giusto alle generazioni future e per battere la povertà"