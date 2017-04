Il Papa in Egitto per rilanciare il dialogo con l'Islam moderato

27 aprile 2017 19:40 Il Papa in Egitto per rilanciare il dialogo con lʼIslam moderato Sono un "pellegrino di pace", dice il Santo Padre, e senza paura: si sposterà senza auto blindata

"Pellegrino di pace nell'Egitto di pace". E' con queste parole che Papa Francesco comunica su Twitter lo stato d'animo con cui, venerdì e sabato, affronta il viaggio in Egitto. "Senza paura", ha riferito il portavoce della Santa Sede, Greg Burke, per togliere ogni dubbio: "Non siamo preoccupati, il Papa si sposterà su una comunissima auto coperta non blindata" e anche da parte egiziana, ha ribadito, c'è tutta la volontà che "le cose vadano bene".

A neanche tre settimane dai sanguinosi attentati alle chiese copte della Domenica delle Palme, e ad ancora meno dall'attacco armato al monastero di Santa Caterina, sul Sinai, dove una cellula Isis semina da tempo il terrore tra la comunità cristiana, papa Francesco arriva venerdì in Egitto con la sua "scommessa" di rilanciare il dialogo con l'Islam moderato e di cercare di isolare così, il più possibile, le derive estremistiche.



"Mi recherò pellegrino di pace nell'Egitto di pace", ha twittato parafrasando il motto di questo suo 18.mo viaggio internazionale ("Pope of peace in Egypt of peace"), uno dei più attesi, e allo stesso tempo difficili, del suo pontificato.



Mi recherò domani pellegrino di pace nell’Egitto di pace. — Papa Francesco (@Pontifex_it) 27 aprile 2017



Le motivazioni del viaggio le ha sintetizzate lui stesso nel videomessaggio inviato due giorni fa, e che in Egitto, trasmesso in tv, è girato molto sui social. Il Papa si dice "messaggero di pace", auspicando che la sua visita "sia un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente", un messaggio "di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo", "particolarmente al mondo islamico", in cui l'Egitto "occupa un posto di primo piano". Francesco vuole che il suo sia anche "un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico" e al "dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa Copto Ortodossa".