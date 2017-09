Il Messico trema ancora: terremoto di magnitudo 7.1, almeno 225 morti

Terremoto in Messico, palazzi sgretolati: si scava tra le macerie Ansa 1 di 53 Ansa 2 di 53 Ansa 3 di 53 Ansa 4 di 53 Ansa 5 di 53 Ansa 6 di 53 Ansa 7 di 53 Ansa 8 di 53 Ansa 9 di 53 Ansa 10 di 53 Ansa 11 di 53 Ansa 12 di 53 Ansa 13 di 53 Ansa 14 di 53 Ansa 15 di 53 Ansa 16 di 53 Ansa 17 di 53 Ansa 18 di 53 Ansa 19 di 53 Ansa 20 di 53 Ansa 21 di 53 Ansa 22 di 53 Ansa 23 di 53 Ansa 24 di 53 Ansa 25 di 53 Ansa 26 di 53 Ansa 27 di 53 Ansa 28 di 53 Ansa 29 di 53 Ansa 30 di 53 Ansa 31 di 53 Ansa 32 di 53 Ansa 33 di 53 Ansa 34 di 53 Ansa 35 di 53 Ansa 36 di 53 Ansa 37 di 53 Ansa 38 di 53 Ansa 39 di 53 Ansa 40 di 53 Ansa 41 di 53 Ansa 42 di 53 Ansa 43 di 53 Ansa 44 di 53 Ansa 45 di 53 Ansa 46 di 53 Ansa 47 di 53 Ansa 48 di 53 Ansa 49 di 53 Ansa 50 di 53 Ansa 51 di 53 Ansa 52 di 53 Ansa 53 di 53 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La scossa, avvenuta martedì quando in Italia erano da poco passate le 20, ha devastato il Paese nel 32esimo anniversario del sisma del 1985 e a dodici giorni dal terremoto di 8.2 che ha provocato oltre cento vittime. L'epicentro è stato localizzato a pochi chilometri da Chiautla de Tapia, a Puebla, a 50 chilometri di profondità.



Bambina tratta in salvo dalle macerie della scuola crollata - Secondo un conteggio non ufficiale, dopo il crollo della scuola "Enrique Rebsamen" 14 persone sono state tratte in salvo. Tra questa anche una bambina. La piccola, a 24 ore dal sisma, aveva risposto ai richiami dei soccorritori che sono riusciti ad estrarla viva dalle macerie.



Il sindaco di Città del Messico: "Priorità alle persone intrappolate" - Il sindaco di Città del Messico ha disposto lo stato d'emergenza nella capitale, dove si lavora incessantemente per soccorrere le persone rimaste intrappolate sotto le macerie.



Nessun italiano tra le vittime - "Per il momento tra le vittime non ci sono italiani". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Città del Messico, Luigi Maccotta, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche italiane, commentando il terremoto che ha colpito il Messico. "Siamo in contatto permanente - ha aggiunto l'ambasciatore Maccotta - con la rete dei consoli onorari. Le zone più colpite sono quelle del centro e del sud. Queste rete funziona perché riusciamo ad avere notizie in tempi brevi".