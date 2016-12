Il discorso di re Harald V di Norvegia su diritti gay e immigrazione è virale: "Siamo tutti uguali"

A proposito di accoglienza e immigrazione, re Harald ha ricordato come anche i suoi nonni fossero arrivati in Norvegia dalla Danimarca e dall’Inghilterra: "Non è sempre facile dire da dove veniamo e quale è la nostra nazionalità. Ciò che chiamiamo casa nostra è il luogo dove è e dove batte il nostro cuore, e non sempre questo luogo è all’interno delle frontiere di un paese". Su diritti degli omossessuali e intolleranze religiose, ha poi aggiunto: "Sono norvegesi ragazze che amano altre ragazze, ragazzi che amano altri ragazzi, e ragazze e ragazzi che si amano tra loro. I norvegesi credono in Dio, in Allah, in tutto o in nulla".