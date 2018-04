Houston, giocano in auto con una pistola durante diretta Facebook: giovane in fin di vita

Doveva essere il solito passatempo tra amici: quattro chiacchiere e risate all'interno di un'auto trasmesse in diretta su Facebook. Ma l'incontro si trasforma in tragedia quando tra i tre ventenni spunta una pistola. E' accaduto a Houston, all'interno di una vettura ferma in un parcheggio di una stazione di servizio. Uno dei tre giovani, colpito alla testa da un proiettile partito accidentalmente mentre l'amica impugna l'arma e gliela punta contro, ora lotta tra la vita e la morte. "Giocavano come bambini", ha riferito John Roberts, l'agente intervenuto alle 2.30 di notte, dopo la chiamata al 911 da parte di chi aveva avvertito lo sparo. La diretta Facebook ha testimoniato istante per istante la vicenda, che ha fatto riesplodere negli Usa la polemica contro la diffusione di armi da fuoco.