Hong Kong, manifestanti spiati dal governo cinese attraverso un'app

23:34 - Una falsa applicazione per smartphone sarebbe utilizzata dal governo cinese per spiare gli studenti scesi in piazza ad Hong Kong per chiedere più democrazia. Lo riporta il "New York Times", secondo il quale attraverso il software i manifestanti sarebbero costantemente monitorati.

La scoperta è stata fatta dai ricercatori di un'azienda specializzata in sistemi di sicurezza informatica: attraverso Whatsapp il governo cinese, starebbe diffondendo il software che una volta scaricato permetterebbe l'accesso a tutti i dati presenti sullo smartphone.



Il malware, uno dei più complessi mai realizzati, secondo gli esperti sarebbe stato commissionato da Pechino che lo userebbe per seguire gli spostamenti degli studenti tramite geolocalizzazione.



L'ultimatum al capo del governo locale - Dopo dieci giorni di scioperi e proteste, gli studenti di Hong Kong hanno lanciano il loro ultimatum al capo del governo locale, Chun-ying Leung. In una caotica conferenza stampa tenuta davanti agli uffici del governo nel quartiere di Admiralty, due dei leader della protesta hanno affermato che Leung ha tempo di dimettersi fino alla mezzanotte di giovedì. Poi, i giovani daranno il via ad una serie di occupazioni di uffici governativi.