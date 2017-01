Gravemente malato il serial killer Charles Manson: ricoverato in ospedale

Charles Manson , l'ormai 82enne serial killer autore del massacro dell'agosto 1969 in cui venne uccisa l'attrice Sharon Tate , è stato ricoverato in un ospedale californiano in quanto gravemente malato. Il dipartimento carcerario della California non ha rivelato i dettagli sulla salute del serial killer, limitandosi a dire che "è vivo". Manson, condannato all'ergastolo per i suoi omicidi, è in carcere dal 1971.

Sanguinario capo setta satanico, Manson è stato condannato come il mandante della strage di Bel Air che risale a 48 anni fa. In quell'occasione, in una villa vicino a Los Angeles, morirono sette persone, tra cui anche l'attrice moglie di Roman Polanski, all'epoca incinta all'ottavo mese. Dopo il massacro, gli assassini utilizzarono il sangue delle vittime per scrivere sulle pareti messaggi in cui dicevano di aver seguito le "istruzioni" ascoltate nella canzone dei Beatles "Helter Skelter".



Manson è detenuto da 45 anni per scontare l'ergastolo. Le autorità carcerarie non hanno voluto svelare la natura della malattia, per motivi di privacy, come anche il nome dell'ospedale. Al killer è stata negata la libertà vigilata per ben dodici volte.