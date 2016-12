Charles Manson si sposa: licenza matrimoniale per le nozze con una 26enne

Charles Manson, mandante dell'omicidio di Sharon Tate, uno dei più efferati della storia americana, si sposa. L'ormai 80enne cantautore, musicista e criminale, che sta scontando una condanna all'ergastolo, ha ottenuto la licenza per unirsi in matrimonio con una ragazza di 26 anni, Afton Elaine Burton, che da anni lo va a trovare in prigione e che gestisce un sito web sostenendo la sua difesa.

Secondo i media americani la licenza è stata emessa il 7 novembre: la data delle nozze non è specificata, ma la coppia ha 90 giorni di tempo dalla data di emissione per celebrare il matrimonio.



La Burton (che si fa chiamare "Star") 9 anni fa ha lasciato la casa dove viveva con i genitori per trasferirsi a Corcoran, in California, vicino al carcere dove è rinchiuso Manson. Già un anno fa la giovane rilasciò un'intervista in cui annunciava le nozze, ma lo stesso Manson poi smentì la notizia.



Manson sta scontando l'ergastolo per la strage di Beverly Hills del 1969 nella quale massacrò, tra gli altri, Sharon Tate, moglie di Roman Polanski incinta di 8 mesi, in quello che al processo fu descritto come frutto di un "rito" satanico.