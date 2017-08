Gran Bretagna, montagne russe ko: passeggeri bloccati a testa in giù

Bloccati a testa in giù a 25 metri da terra sulle montagne russe. Cercavano l’adrenalina ma non fino a questo punto le persone che avevano deciso di trascorrere la giornata nel parco divertimenti di Drayton Manor, in Gran Bretagna. I brividi passavano dal G-Force, l’ultima frontiera delle montagne russe. Poco dopo l’inizio della corsa la carrozza si è fermata nel punto più critico del percorso, quello in cui i passeggeri si trovano a testa in giù.

Panico, tanto panico ma fortunatamente non ci sono state conseguenze. Nessun ferito. “Il G-Force - ha spiegato un portavoce del Drayton Manor - ha subito un arresto temporaneo per un guasto. Tutti gli ospiti sono stati portati in salvo nel minor tempo possibile e in nessun momento la loro sicurezza è stata messa in pericolo”. L’episodio, però, arriva a poche settimane di distanza da un incidente ben più grave, avvenuto sempre in questo parco: la morte di Evha Jannath, undici anni, deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dal gommone di un’altra attrazione del parco.