Giordania, militare americano ucciso in una sparatoria

Medio Oriente in fiamme. Mentre gli eserciti di liberazione avanzano a Mosul e in Turchia si sta scatenando il caos, la tensione sale anche in Giordania dove un istruttore militare americano è stato ucciso all'entrata di una base a 250 km a sud di Amman. Secondo le prime ricostruzioni, tre militari avrebbero riufiutato di fermarsi al posto di blocco e per questa ragione un soldato di guardia giordano avrebbe aperto il fuoco uccidendone uno e ferendo gli altri due.