Giappone, terremoto a Hokkaido: bilancio delle vittime sale a 30

Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'isola di Hokkaido, in Giappone, si è aggravato raggiungendo quota 30. Decine di migliaia di soccorritori sono impegnati nella ricerca disperata di eventuali sopravvissuti nel fango delle frane provocate dal sisma di magnitudo 6.6, in particolare nella cittadina rurale di Atsuma. Ci sono ancora nove persone che risultano dispersi, mentre circa 400 altre hanno subito ferite non gravi.