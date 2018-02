Gerusalemme, Santo Sepolcro chiuso per protesta contro rischio tasse

Santo Sepolcro chiuso oggi a Gerusalemme per la protesta delle chiese cristiane della città contro la legge in discussione in Parlamento sull'esproprio di alcuni terreni e la possibilità di introdurre tasse municipali. Il sindaco Nir Barkat ha replicato: "La Chiesa del Santo Sepolcro e gli altri luoghi di preghiera sono esenti da tasse municipali, ma sembra ragionevole che aree commerciali siano esenti solo perché sono di proprietà delle chiese?".