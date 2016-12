George Bush, paura per l'ex presidente Usa: cade e si frattura una vertebra

Ore d'ansia per George H.W. Bush. Il 91enne ex presidente americano è stato vittima di una brutta caduta nella sua casa nel Maine: la conseguenza è stata la frattura dell'osso di una vertebra cervicale. Bush si trova al momento ricoverato in ospedale ma il suo portavoce ha assicurato che non è in pericolo di vita.

Bush, 41.mo presidente degli Stati Uniti dal 1989 al 1993, si trovava nella sua residenza estiva di Kennebunkport, pittoresca cittadina del Maine affacciata sull'Oceano Atlantico. Le sue condizioni all'ospedale di Portland, dove è stato ricoverato, vengono definite "stabili". Nonostante la rovinosa caduta, non avrebbe mai perso conoscenza, anche se sulla dinamica dell'incidente non sono stati finora rivelati i dettagli.



Accanto all'ex presidente la moglie Barbara (90 anni), mentre sono stati subito avvertiti dell'episodio i numerosi figli, tra cui l'altro ex presidente George W. Bush e l'attuale candidato alla Casa Bianca per il 2016 Jeb Bush. George Bush padre soffre di una forma di Parkinson ed è da anni costretto su una sedia a rotelle per aver quasi perso l'uso di entrambe le gambe. Nel 2014 è stato ricoverato per problemi respiratori. E nel 2012 passò diversi mesi in ospedale per una persistente bronchite. Nonostante gli acciacchi legati alla malattia e all'età, lo scorso anno festeggiò i suoi 90 anni lanciandosi col paracadute proprio a Kennebunkport.