Usa, ricoverato George Bush senior per problemi respiratori

12:36 - George H. W. Bush è stato ricoverato in ospedale a Houston. Lo ha comunicato il portavoce ufficiale dell'ex presidente degli Stati Uniti, Jim McGrath. Bush ha avuto delle difficoltà respiratorie e per questo è stato deciso il suo ricovero. "E' stato portato in ambulanza all'ospedale Metodista di Houston", ha detto McGrath, "una decisione presa dai medici per precauzione".

George Bush, il più anziano ex presidente americano in vita, è stato alla Casa Bianca dal 1989 al 1993. In precedenza era stato vicepresidente, con Ronald Reagan. Lo scorso giugno ha festeggiato il suo novantesimo compleanno lanciandosi con il paracadute in tandem con un istruttore da un elicottero in volo sulla sua casa di Kennebunbkport, in Maine. Da tempo è costretto su una sedia a rotelle, non avendo più l'uso delle gambe.



Due anni fa era già stato ricoverato per due mesi nello stesso ospedale di Houston a causa di una broncopolmonite e altri problemi di salute. Suo figlio George W. è stato a sua volta presidente, dal 2001 al 2009, e suo figlio Jeb, ex governatore della Florida, ha di recente annunciato che intende verificare le possibilità di una sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2016 con il partito repubblicano.



Obama invia auguri di pronta guarigione - Il presidente Barack Obama è stato informato del ricovero dell'ex presidente Bush, lo ha reso noto un portavoce della Casa Bianca, Eric Schultz. "Il presidente è stato messo al corrente del ricovero del presidente Bush in ospedale", ha affermato, aggiungendo che "Obama e la first lady inviano i loro migliori auguri all'ex presidente e all'intera famiglia Bush.