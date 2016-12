19 gennaio 2015 Gb, torna dal fronte e diventa donna: nell'esercito il primo capitano transgender Si chiama Hannah Winterbourne, ha 27 anni, e ha capito la sua vera identità sessuale mentre era in Afghanistan, dove combatteva in prima linea Tweet google 0 Invia ad un amico

12:18 - Era in missione in Afghanistan, dove era impegnato in prima linea per l'esercito britannico, quando ha capito che la sua vera natura era femminile. E così oggi l'ufficiale Winterbourne, 27 anni, si chiama Hannah. Ha cominciato a fare gli interventi per modificare la sua sessualità nel 2013 e oggi è donna a tutti gli effetti. Ed è il primo e unico caso di ufficiale transgender nell'esercito del Regno Unito.

"Non è stato facile trovare il coraggio di farlo" ha detto, quando ha comunicato la decisione ai superiori, secondo quanto racconta il "Sun". La decisione era presa: ha fatto l'operazione per cambiare sesso e portare così avanti il suo sogno: quello di essere comunque un ufficiale di Sua Maestà. Anche se donna.