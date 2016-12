Gb, Times: Jo Cox preparava rapporto su estrema destra inglese

Un rapporto da presentare in Parlamento sul pericolo crescente dell'estrema destra inglese: ci stava lavorando la deputata laburista Jo Cox, uccisa giovedì da Tommy Mair, un uomo indicato come vicino ad ambienti ultranazionalisti e xenofobi. Lo rivela il Times, secondo cui la parlamentare era preoccupata per il diffondersi dell'islamofobia in Gran Bretagna e aveva già partecipato a un video di denuncia sull'argomento.