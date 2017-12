Gb, tenta di irrompere con l'auto in una base della Raf: arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di forzare, a bordo di un'auto, un checkpoint all'ingresso della base aerea della Raf di Mildenhall, in Gran Bretagna. In precedenza la polizia aveva annunciato di essersi attivata per rispondere a un "significativo incidente" nel campo militare dell'aviazione britannica, utilizzata anche dalle forze statunitensi. L'area, inizialmente posta in "lockdown", è ritornata accessibile.