Gb, scoperta truffa dei divorzi rapidi: nei guai almeno 180 coppie italiane

07:59 - Almeno 180 coppie italiane hanno finto di risiedere in Gran Bretagna per ottenere il divorzio più rapidamente di come previsto in Italia, "bypassando" i tre anni di separazione richiesti nel nostro Paese. A scoprire la truffa è stato un giudice inglese, insospettito dal ripetersi dello stesso indirizzo sulle domande degli italiani. Un controllo ha accertato che in realtà si trattava di una casella postale.

L'unico modo per aggirare i tre anni di attesa e sciogliere il matrimonio in modo rapido, era appunto quello di divorziare in un altro Paese europeo, facendo poi riconoscere il provvedimento in Italia. Consigliate da qualche legale, scrive Repubblica, le coppie avrebbero così scelto l'Inghilterra, spinte anche dalla semplicità della burocrazia. Ma qualcosa è andato storto. Un funzionario della contea di Burnley, insospettito dal ripetersi dello stesso indirizzo sulle domande degli italiani, ha voluto vederci chiaro e ha scoperto che si trattava di una casella postale.



"E' una cospirazione per sovvertire il corso della giustizia su scala quasi industriale", ha tuonato il giudice James Munby che, proprio ieri, al termine di un'inchiesta durata due anni, ha emesso la sua sentenza: tutti i divorzi registrati in modo fraudolento sono stati annullati.