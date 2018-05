Gb, scandalo quote migranti: ministro dell'Interno Rudd si dimette

La premier britannica Theresa May ha accettato le dimissioni della ministra dell'Interno, Amber Rudd, finita nella bufera per lo scandalo dei diritti negati ai migranti caraibici storici della 'generazione Windrush' e delle quote di espulsioni annuali prestabilite dal suo dicastero: una pratica della quale aveva detto in Parlamento d'essere ignara, salvo essere di fatto smentita da un memo. Lo ha annunciato Downing Street.