Gb, Michelle Mone: dalla lingerie alla Camera dei Lord

Ex modella, imprenditrice del reggiseno ribattezzata Lady Bra e a breve nuova Lord. Parliamo di Michelle Mone, 43, che il premier David Cameron ha deciso di ricompensare per il suo appoggio al no al referendum dello scorso anno sull'indipendenza della Scozia con un seggio alla House of Lords. Mone, nata a Galsgow, biondissima, è celebre per aver inventato un reggiseno confortevole e davvero sexy.