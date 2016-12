Gb, media: "Isis sta preparando attentato alle guardie della regina"

14:44 - Secondo i media inglesi, i militanti jihadisti di Isis starebbero preparando un attentato contro le guardie della regina Elisabetta che stazionano e sfilano davanti ai principali palazzi della monarchia britannica a Londra e nel castello di Windsor. E' quanto si legge sui giornali domenicali "Mail on Sunday" e "Sunday Mirror" che citano fonti della sicurezza.

Per evitare la minaccia di un cosiddetto "lupo solitario" a Clarence House, residenza del principe Carlo, e a St. James's Palace, i soldati sono stati spostati dietro cancellate o in posizioni al riparo dall'attacco di un estremista. Davanti ad altri palazzi poliziotti armati affiancano le guardie della regina.



"Rafforzata sicurezza come al tempo dell'Ira" - Il cambio della guardia, una delle attrazioni turistiche più amate da chi visita Londra e Windsor, sta diventando quindi sempre più "blindato". Come ricorda il "Mail on Sunday", è la prima volta dai tempi degli attentati dell'Ira che si introducono questo tipo di misure. "La minaccia è grave", ha detto una fonte al "Sunday Mirror": "L'Isis sa che è difficile colpire un membro della famiglia reale ma una guardia della regina sarebbe per loro un bersaglio molto grande", ha aggiunto.