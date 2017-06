Gb, media: i dottori "danno più tempo" ai genitori di Charlie

Potrebbe slittare il momento in cui i dottori staccheranno la spina al piccolo Charlie Gard, il bimbo di 10 mesi ricoverato a Londra per una malattia secondo i medici incurabile. Secondo quanto riportato dai media britannici, i dottori avrebbero infatti deciso di concedere "più tempo" ai genitori di Charlie e quindi di non spegnere oggi, come annunciato precedentemente, i macchinari che tengono in vita il bambino.