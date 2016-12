Gb, lotteria sbancata: 90 milioni

Lotteria Nazionale sbancata in Gran Bretagna dove, dopo diverse settimane di attesa, è stato assegnato il jackpot "dei sogni": 66 milioni di sterline (quasi 90 milioni di euro), record assoluto per il Paese. La cifra verrà spartita fra i possessori dei due biglietti che hanno finalmente azzeccato, dopo 14 estrazioni a vuoto, la sestina benedetta: 26, 27, 46, 47, 52 e 58 (numero bonus il 48).

Negli Stati Uniti in palio 900 milioni - Come rivelato dalla Bbc, il bottino di 33 milioni, che verrà intascato da ciascuno dei due fortunati, rappresenta una somma mai vinta prima. Resta tuttavia lontano il siderale montepremi da 900 milioni di dollari messo in palio in questi stessi giorni negli Usa dalla lotteria Powerball per cui si è scatenata la caccia al tagliando in vista dell'estrazione di mercoledì.