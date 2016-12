Gb, gatti le "annusano" tumore e salvano la padrona

08:03 - Sono stati i miei gatti a salvarmi, "annusando il mio tumore". A raccontare questa incredibile vicenda è Stephanie Doody, una nonna britannica di 55 anni, convinta che i suoi felini le abbiano salvato la vita. Rennie, Dinky e Jaffy, infatti, all'improvviso hanno iniziato a seguirla e a 'fare il pane' sul suo addome, frugandolo con insistenza. Senza lasciarla mai. Mesi dopo la donna ha scoperto un piccolo nodulo che si è rivelato tumorale.

La donna che vive a Tamworth, ha spiega al 'Daily Mail' di non aver avuto sintomi della malattia, ma all'improvviso i suoi tre gatti sembravano insolitamente attratti dal suo stomaco. La seguivano dappertutto e, appena si sedeva o si sdraiava, iniziavano insistentemente a rasparle sulla pancia. Dopo un po', anche grazie alla comparsa di un piccolo nodulo, il suo medico ha scoperto il tumore, che normalmente non dà sintomi non viene diagnosticato fino a quando è troppo tardi. La donna, che si sta riprendendo dall'intervento, racconta: "Mi hanno salvato la vita. Già li adoravo, ma questo ha reso il mio amore ancora più saldo".



Tutto è andato bene e ora la nonna britannica si dice "assolutamente convinta che Rennie, Dinky e Jaffy sapevano tutto. "Il cancro provoca un cambiamento molecolare nel corpo", e "ne modifica l'odore - spiega - Per un po' i miei gatti hanno iniziato a seguirmi dappertutto, ma questo è abbastanza normale. Poi però hanno iniziato a restare con me per mesi, senza lasciarmi mai, ovunque andassi. Tutto questo fino al giorno in cui sono tornata dalla visita medica. Allora sono scomparsi e sono andati a rintanarsi nei loro soliti posti".