Gb, donna partorisce tre gemelli perfettamente identici: c'era una possibilità su 200 milioni

Definirlo un parto più unico che raro, in questo caso, non è affatto esagerato. Perché la 23enne Becki-Jo Allen non solo ha dato alla luce tre gemelli, ma i tre neonati sono perfettamente identici, cosa che accade una volta su 200 milioni. E' successo a Liverpool, in Inghilterra. A confermare quella che apparentemente era una somiglianza sorprendente è stato l'esame del Dna.