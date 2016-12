Gb, 27 migranti su camion: arrestato per favoreggiamento l'autista italiano

La polizia della contea di Surrey, nell'Inghilterra meridionale, ha arrestato 27 migranti che si trovavano su un camion con targa italiana. Ne dà notizia Sky News, secondo cui il veicolo era fermo in una stazione di servizio nella cittadina di Cobham. In manette è finito anche l'autista del veicolo, un italiano 50enne: accusato di favoreggiamento, è stato comunque rilasciato poche ore dopo.

Una fonte della Surrey Police ha detto all'agenzia Ansa che l'indagine è stata subito trasferita all'Immigration Service del ministero dell'Interno, l'Home Office. Nell'area di servizio dove era parcheggiato il camion sono intervenute anche alcune ambulanze per fornire assistenza medica ai migranti. Il loro arresto è scattato per il reato di ingresso illegale nel Regno Unito.



Iracheni e iraniani sul camion - Il gruppo dei 27 migranti, tutti maschi, comprendeva 14 cittadini iracheni di età compresa fra i 17 e i 45 anni, nove iraniani fra i 17 e i 28, due vietnamiti di 16 e 26 anni, un 15enne turco e un 42enne siriano. Tutti sono stati trasferiti in centri per la detenzione di immigrati dove saranno interrogati.