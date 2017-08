A Gaza, nella sala cinematografica "Samer Cinema", circa 300 persone hanno assistito alla visione del film "Dieci anni di blocco", realizzato da una compagnia di produzione locale per raccontare le storie di ex detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Si è trattato di un evento unico, visto che al momento non sono previste repliche: l'ultima proiezione in un luogo pubblico riservato al cinema nella Striscia risaliva infatti a circa trent'anni fa, all'epoca della prima Intifada.