Galles, bigamo tradito da Facebook finisce in galera

08:48 - Scopre che suo marito si era sposato con un'altra donna, le foto di quel matrimonio su Facebook a confermare la terribile verità. E' accaduto in Galles: Liz, 37enne sposata da sette anni col bigamo Adrian Linham, di 43 anni, ha avuto la sgradevole sorpresa di scoprire attraverso il social network che il marito, dopo aver frequentato per tre anni tale Hayley Totterdell, l'aveva addirittura portata all'altare.

La storia, riportata dal Daily Mirror, racconta che Adrian diceva alla moglie di recarsi, a volte per intere settimane, nel Nord del Galles per lavoro; in realtà, conviveva con Hayley a 26 km di distanza dalla casa coniugale. Il fedifrago è volato su una splendida spiaggia tropicale per sposare Hayley di fronte a tutti i testimoni della sposa, completamente ignari del fatto che fosse già sposato.



Ma non è tutto: per risposarsi l'uomo ha scelto la stessa location del suo primo matrimonio e persino lo stesso testimone di nozze della prima cerimonia. Liz, madre di una bambina, ignorava completamente il fatto fino al momento in cui non ha ricevuto una lettera dalla madre di suo marito in cui questa si diceva molto dispiaciuta del fatto che i due avessero divorziato e che Adrian si fosse risposato. Insospettita, la donna ha fatto delle ricerche sul web ed ha scoperto dozzine di foto di suo marito, sorridente, che abbracciava un'altra moglie sulla stessa spiaggia in cui i due avevano trascorso la loro luna di miele.



L'uomo è ora in carcere per 18 settimane con l'accusa di bigamia.