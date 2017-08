G20, telefonata Trump-Gentiloni: "Ripartire dalle intese del G7"

"Bisogna ripartire dagli sforzi messi in campo e dalle intese raggiunte durante il G7 di Taormina". E' il succo di una telefonata tra il premier Paolo Gentiloni e il presidente americano Donald Trump, i quali hanno discusso dei "solidi rapporti tra Italia e Stati Uniti" e dei temi in agenda del prossimo G20. "I risultati di Taormina costituiscono una buona base per la discussione che si terrà ad Amburgo", hanno convenuto i due leader.