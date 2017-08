G20, i grandi della terra a confronto | Putin a Trump: "Spero risultati positivi"

"La scelta tra Renzi e Merkel chiesta a me è un po' esagerata. Sono dalla parte italiana. E' normale ragionare sul fatto che non c'è una capacità illimitata di accoglienza. Stiamo ragionando, lo stiamo facendo con grandissima solidarietà che fa fatica a tradursi in fatti concreti". Così Paolo Gentiloni risponde ad una domanda sulle parole del leader del Pd Matteo Renzi sulla necessità di mettere un tetto ai flussi di migranti. "Non ci possiamo rassegnare all'idea dell'accoglienza" dei migranti "in un Paese solo. Dopo di che, che la cosa si potesse superare a Tallinn mi sembrava improbabile".