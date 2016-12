G20: "Contrasteremo il terrorismo in ogni forma e luogo avvenga"

"Siamo determinati a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e in qualsiasi luogo esso avvenga". E' quanto si legge nella dichiarazione finale del G20 di Chengdu, in Cina. Il testo non cita espressamente il recente fallito colpo di stato in Turchia, risalente al 15 luglio, nonostante la delegazione di Ankara volesse un'esplicita dichiarazione di condanna.