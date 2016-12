Francia, Valls annuncia: mi candido alla presidenza della Repubblica

Il primo ministro francese Manuel Valls esce allo scoperto e conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni: "Sono candidato alla presidenza della Repubblica". Il premier correrà dunque per le primarie dei socialisti e dichiara: "Non posso più essere primo ministro. Lascio le mie funzioni, in pieno accordo con il presidente Hollande". Una decisione maturata dopo che lo stesso Hollande aveva reso noto di non volersi candidare di nuovo all'Eliseo.

Nulla è scritto - "Nulla è scritto", questa la frase chiave di Manuel Valls che lancia la sua candidatura alla presidenza della Repubblica quando ormai da mesi tutti danno per eliminato il candidato socialista al primo turno. "Mi dicono che la sinistra non ha alcuna speranza, "ha detto Valls nell'annunciare la sua candidatura a Evry, "ma nulla è scritto. Che non si unirà mai, che l'estrema destra è qualificata automaticamente, ma nulla è scritto. Che Fillon è già il prossimo presidente della Repubblica, ma nulla è scritto. Le nostre vite valgono più dei pronostici".



La candidatura della conciliazione - "Tutti dovranno fare uno sforzo, io per primo. Bisognerà essere degni, superarsi. La mia candidatura è quella della conciliazione, della riconciliazione", ha detto Valls, "uno strumento straordinario per creare l'unita'". "Sono indignato nel profondo di me stesso", ha continuato, "all'idea che la sinistra sia fuori da queste presidenziali, e voglio che questa rivolta diventi nostra". "Voglio una Francia indipendente, inflessibile sui suoi valori", ha proseguito, "di fronte alla Cina di Xi Jinping, alla Russia di Vladimir Putin, all'America di Donald Trump, alla Turchia di Erdogan".