Francia, stop a Cappuccetto rossoMinistro: "Sessista, via dai libri"

La favola di Cappuccetto rosso dovrebbe essere bandita dai libri di scuola . Ne è convinto il ministro dell'Istruzione francese, Najat Vallaud-Belkacem, che ha annunciato la caccia agli stereotipi di genere nei manuali scolastici. Per farlo si è affidata a uno studio del centro Hubertine Auclert, secondo cui "numerose favole della cultura popolare", come Cappuccetto Rosso, Cenerentola o Hansel e Gretel, sono "imbottite di rappresentazioni sessiste ".

Gli studiosi francesi deplorano che la maggior parte di questi capisaldi della letteratura per ragazzi rappresentino i "personaggi femminili con i loro stereotipi". La ricerca sulle "rappresentazioni sessiste" nel primo anno di scuola elementare prende in esame 22 manuali illustrati destinati ai giovanissimi. Pubblicazioni in cui solo "il 39% dei personaggi è di sesso femminile", deplora il centro Hubertine Auclert. Peggio. Già nelle prime immagini per imparare a leggere, le bimbe giocano soprattutto all'interno, in spazi chiusi, le donne sono spesso in cucina o svolgono le loro mansioni di mamma.