Francia, spettacolare incidente al luna park: cavo della giostra si spezza

Grande spavento per una giovane coppia che voleva trascorrere una giornata spensierata al parco divertimenti di Cap d'Agde, in Francia. Il cavo della giostra "Bungee Jumping" dove si trovavano i due si è spezzata e, sospesi in aria, hanno sbattuto più volte contro i supporti laterali della struttura. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: qualche contusione per lui e una gamba rotta per lei.