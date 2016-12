Francia, il popolo "caccia" il re saudita Riapre la spiaggia chiusa per il sovrano

Avrebbe dovuto fermarsi in Francia fino al 20 agosto. E invece il re dell'Arabia Saudita , Salman bin Abdelaziz Al Saudha, dopo soli 8 giorni ha fatto i bagagli ed è ripartito. Una vittoria per turisti e residenti di Vallauris Golfe-Juan , che da giorni protestavano contro la decisione di chiudere l'accesso alla spiaggia pubblica situata a pochi passi dalla residenza del sovrano. Dopo giorni di battaglie e ben 150mila firme , il re ha tolto il disturbo.

Il popolo ha quindi vinto. Con buona pace di chi, governo in testa, voleva approfittare delle ferie del re in Costa Azzurra per siglare milionari accordi economici.



Ma, si sa, corone, scettri e soprattutto privilegi ai francesi sono sempre andati di traverso. Almeno da un paio di secoli. E la protesta condotta dal politico Philippe Castanet ha ottenuto il suo obiettivo: addio al re, la spiaggia appartiene al popolo.