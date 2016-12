Francia, Chirac ricoverato a Parigi per un'infezione polmonare

L'ex presidente francese Jacques Chirac, 84 anni, è stato ricoverato nell'ospedale La Pitié-Salpêtrière di Parigi per un'infezione polmonare, dove resterà per alcuni giorni. A riferirlo ai media è stata la famiglia. Chirac è stato capo di Stato dal 1995 al 2007. In precedenza era stato primo ministro e sindaco di Parigi. Al momento in cui si è sentito male, era in vacanza in Marocco. E' rimpatriato con un jet privato della famiglia reale del Paese.