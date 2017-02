Francia, Barack Obama presidente: si raccolgono le firme

Un gruppo di attivisti francesi ha iniziato una raccolta firme per convincere Barack Obama a candidarsi alla presidenza francese. Lo scopo è quello di arrivare a 1 milione di persone prima del 15 marzo e poi scrivere all'ex presidente americano. Perché proprio Obama? "Perché ha il miglior curriculum al mondo per questo lavoro", si legge nel sito www.obama2017.fr . In effetti non ci sono ostacoli tecnici alla candidatura in Francia dell'ex presidente ma la domanda è: accetterebbe?

Il gruppo ha anche iniziato una campagna con poster che sono apparsi in alcune città francesi. "Siamo rimasti sorpresi nel capire che questo sogno può realizzarsi, che il mondo politico può ancora una volta offrirci una personalità che ammiriamo, qualcuno che ci permette di guardare con serenità al futuro", hanno detto gli organizzatori al sito di news americano Mashable.



Secondo gli attivisti, eleggere un ex presidente straniero come Barack Obama vorrebbe dire dare una lezione di democrazia e di professionalità, visto il suo curriculum esemplare. È chiaro che si tratta di una provocazione e che Obama non si candiderà mai alla presidenza francese: "Vogliamo solo far pensare gli elettori, condividere le nostre politiche e far sognare tutti", hanno detto. Il motto della campagna? "Oui, On Peut".