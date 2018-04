Francia, a casa di Lakdim una sciabola e note inneggianti all'Isis

In casa di Redouane Lakdim, l'autore dell'attentato di venerdì a Trebes, sui Pirenei francesi, sono state trovate note manoscritte che inneggiano all'Isis e indicano la Francia come nemico dell'Islam. Durante la perquisizione sono stati anche trovati una sciabola, tre grossi coltelli, una scatola vuota di cartucce per fucili da caccia, 13 telefoni cellulari, due computer portatili e due tablet.