L'attore ha presentato la sua nuova amica a quattro zampe con una foto su Instagram. "Sono grato per un nuovo cagnolino che è entrato a far parte della mia vita", ha scritto sul social. E poi ha raccontato il loro primo incontro: "Giravo un film in Bulgaria mentre lei era una vagabonda. Ha rubato il mio cuore". La tenera immagine in cui i due si scambiano baci e coccole è diventata subito virale in rete.