Fonte Usa: Nord Corea ha testato motore missile intercontinentale

La Corea del Nord ha testato il motore di un razzo potenzialmente adatto all'utilizzo in un missile intercontinentale: a darne notizia è stato un ufficiale Usa che ha parlato in forma anonima con l'agenzia di stampa France Presse. La notizia arriva il giorno dopo la richiesta da parte del segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, alla Cina di esercitare maggiore pressione sul Nord per fermare i suoi programmi nucleare e missilistico.