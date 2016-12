27 gennaio 2015 Florida: la donna con tre seni è stata arrestata per guida in stato d'ebbrezza Dalle foto della polizia nessuna evidenza che il "terzo seno" sia reale. Si rafforza l'ipotesi che si tratti soltanto di una messa in scena Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:10 - E' stata arrestata perché guidava in stato d'ebbrezza a Tampa, in Florida. E dal report della polizia risulta che il suo "terzo seno" è un fake. La donna in questione è Alisha Jasmine Hessler, 21enne americana diventato famosa proprio per aver dichiarato di essersi fatta impiantare chirurgicamente un terzo seno. Tutto falso, secondo la polizia: si tratta di una protesi.

La Hessler, che ha assunto il "nome d'arte" Jasmine Tridevil, è stata fotografata con il mascara che le colava sul viso, racconta il Daily News, ma con un corpo perfettamente normale, senza nulla che facesse pensare al "terzo incomodo" sul suo petto.



Solo poche settimane fa d'altra parte era già sorto il dubbio che fosse tutta una messa in scena: è accaduto quando la polizia aeroportuale di Tampa ha segnalato il ritrovamento di un bagaglio con una protesi con tre seni, appartenente proprio a Jasmine. E l'arresto dell'altra notte sembrerebbe un'ulteriore prova.