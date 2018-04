Facebook, quasi tutti i profili a rischio Datagate | Da lunedì gli utenti coinvolti saranno avvisati

Le novità da lunedì 9 aprile - Un gesto per dimostrare la volontà di fare chiarezza sulla questione dei dati. Ma non è la sola novità prevista. Sempre da lunedì 9 aprile in cima al flusso di notizie di tutti gli utenti apparirà un link tramite il quale sarà possibile sapere quali sono le applicazioni che utilizziamo e le informazioni condivise "per colpa" di queste applicazioni in modo che "gli utenti possano rimuovere le app che non vogliono più". "Riteniamo che queste modifiche consentiranno di proteggere meglio le informazioni delle persone. Sappiamo di avere più lavoro da fare", conclude Schroepfer. Nello specifico dell'Italia, la piattaforma ha calcolato che gli iscritti coinvolti sono 214.134, su un totale di 31 milioni di utenti.



Facebook ammette: "Tutti gli utenti a rischio" - La società di Zuckerberg ha rivelato che il numero di utenti coinvolti nel Datagate in tutto il mondo è pari a 87 milioni, ma secondo quando riporta Bloomberg, Facebook avrebbe ammesso che in realtà gli iscritti i cui dati potrebbero essere stati rubati e utilizzati da Cambridge Analytica sarebbero ben 2 miliardi, ovvero il totale degli utenti del social. Proprio per questo la possibilità di inserire numero di telefono o indirizzo email nella barra di ricerca per cercare altre persone è stata disattivata. Strumento che ha permesso alla società di consulenza di appropriarsi dei dati.