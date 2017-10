Europa centrale nella tempesta, morti e feriti in Repubblica ceca, Polonia e Germania

Almeno 5 persone sono morte in una tempesta di vento che si è abbattuta sull'Europa centrale, causando diffusi black out e problemi al traffico. Le vittime in Repubblica Ceca, Polonia e Germania. In Polonia oltre 200mila persone sono rimaste senza elettricità. In Germania ci sono state alluvioni ed esondazioni. AdAmburgo, l'acqua ha invaso lo storico mercato del pesce della città e nei quartieri di HafenCity e Blankenese.