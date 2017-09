Esplosione in metropolitana a Londra, Scotland Yard: "E' terrorismo"

"Fare speculazioni non aiuta nessuno". Così la premier Theresa May ha bacchettato il presidente americano, Donald Trump, per aver scritto in un tweet a condurre l'attentato sono state "persone malate e dementi che erano nel mirino di Scotland Yard". Al termine della riunione del comitato d'emergenza Cobra, il primo ministro britannico ha affermato che l'ordigno utilizzato è stato pensato per causare "gravi danni".